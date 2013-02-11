Требуются статьи про пластическую хирургию.

Доброго.

Требуется порядка 50 статей про пластическую хирургию (увеличение груди).

Есть ключевые слова, для каждой статьи одно или два. Все статьи должны раскрывать смысл ключевого слова и быть не просто водой, а полезным материалом.

Интересуют сроки и цена за 1000 без пробелов.