Требуются статьи про пластическую хирургию.

Необходимо сделать рерайт немецкого текста и достичь максимальное совпадение в 25%. Тект - это статья на тему биржа и торговля акциями, объем 6400 знаков с пробелами. Предпочтение будет делаться исполнителю, разбирающемуся в немецком биржевом лексиконе. В ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго.
Требуется порядка 50 статей про пластическую хирургию (увеличение груди).
Есть ключевые слова, для каждой статьи одно или два. Все статьи должны раскрывать смысл ключевого слова и быть не просто водой, а полезным материалом.
Интересуют сроки и цена за 1000 без пробелов.
- Похожие заказы
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Вводная статья на блок на тему покера. Раскрывающая данный вид спорта как профессию, которая дает свободу, финансовое благополучие, много времени и пр. Статья 2к символов. Периодические заказы гарантирую. Скайп: system_ivКопирайтинг22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать рерайт двух текстов для сайта. Оригинальность 95% Ключевые слова указаныКопирайтинг18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется ответственный копирайтер, умеющий писать интересные статьи на тему оружия, охоты, туризма и активного отдыха. Интернет-магазинов 3 шт. Для каждого магазина новая статья 1 раз в неделю по 2500-3000 знаков, с вхождениями ключевых слов и ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Мы работаем над новым журналом о зарубежной недвижимости и нам просто необходим человек, который умеет в красивой и непринужденной манере подать фактический материал о юридических особенностях (ВНЖ, ПМЖ, получение визы, отношение к украинцам за рубежом), ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуются статьи Тематики: - про мебель - про матрасы - про гардеробные elfa. (и немножко иных, подробнее - исполнителю) Всего около 5 статей. Статьи должны быть с уникальностью выше 90%, содержать определенные словосочетания. (с расчетом на долгосрочное сотрудничество :) ) Предлагайте ваши цены ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать 185 описаний к товарам для интернет-магазина мебели. Есть файл excel в нем список товаров, к каждому товару прилагается ссылка на страницу с фотографиями, для некоторых товаров есть примеры описаний (их не копировать!). Требования: 1. Уникальность ...Копирайтинг4 исполнителяЗавершен11 лет назад