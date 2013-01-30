Рерайт текста в 5-ти вариантах.

КопирайтингЗавершен22 заявки209 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен рерайт одного текста в 5-ти вариантах. Рерайт должен быть максимально приближен к тексту. Уникальность 40-50%. 1000 зн - 50 руб. Оплата webmoney/ЯД

Рерайт текста
11 лет назад
OlgaPRess
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Ponka
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Все качественно и в срок! Спасибо, Елена, за отличную работу!
Спасибо Ольге за интересное задание и достойную оплату.
  • Похожие заказы

  • Требуются статьи про пластическую хирургию.

    Доброго. Требуется порядка 50 статей про пластическую хирургию (увеличение груди). Есть ключевые слова, для каждой статьи одно или два. Все статьи должны раскрывать смысл ключевого слова и быть не просто водой, а полезным материалом. Интересуют сроки и цена ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт текста на немецком

    Необходимо сделать рерайт немецкого текста и достичь максимальное совпадение в 25%. Тект - это статья на тему биржа и торговля акциями, объем 6400 знаков с пробелами. Предпочтение будет делаться исполнителю, разбирающемуся в немецком биржевом лексиконе. В ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Покерная статья

    Вводная статья на блок на тему покера. Раскрывающая данный вид спорта как профессию, которая дает свободу, финансовое благополучие, много времени и пр. Статья 2к символов. Периодические заказы гарантирую. Скайп: system_iv

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер для магазинов оружия, охоты и туризма

    $100

    Требуется ответственный копирайтер, умеющий писать интересные статьи на тему оружия, охоты, туризма и активного отдыха. Интернет-магазинов 3 шт. Для каждого магазина новая статья 1 раз в неделю по 2500-3000 знаков, с вхождениями ключевых слов и ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Аналитические статьи в новый журнал

    Здравствуйте! Мы работаем над новым журналом о зарубежной недвижимости и нам просто необходим человек, который умеет в красивой и непринужденной манере подать фактический материал о юридических особенностях (ВНЖ, ПМЖ, получение визы, отношение к украинцам за рубежом), ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • SEO тексты мебельно-матрасной тематики

    Требуются статьи Тематики: - про мебель - про матрасы - про гардеробные elfa. (и немножко иных, подробнее - исполнителю) Всего около 5 статей. Статьи должны быть с уникальностью выше 90%, содержать определенные словосочетания. (с расчетом на долгосрочное сотрудничество :) ) Предлагайте ваши цены ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад