Описание модулей Битрикс

Здравствуйте! Мы работаем над новым журналом о зарубежной недвижимости и нам просто необходим человек, который умеет в красивой и непринужденной манере подать фактический материал о юридических особенностях (ВНЖ, ПМЖ, получение визы, отношение к украинцам за рубежом), ...