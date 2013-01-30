Копирайт / Рерайт в больших объемах

Требуется копирайтер для 1-3 сайтов, тематика безопасность (оборудование для безопасности, системы контроля доступа, системы видеонаблюдения, пломбы и печати, сейфы и урны).

Объем работ 100-200+ статей, возможно еще текста и/или новости. Ориентировочная средняя цена 100-200 рублей за 1000 знаков. По срокам нужно 5-10 статей в неделю (мне не надо все сразу!). Если мне с вами понравится работать, возможно буду подкидывать еще работу по следующим проектам.

Оплата сдельная, по договоренности.

Предлагайте свои цены за 1000 знаков, + ссылка на работу или пример текстов (если нечего показать предлагайте написать одну пробную =) ).

Не стесняемся, пишем, копирайтер нужен срочно.