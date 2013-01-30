Рерайт текста с уникальностью 75%

КопирайтингЗавершен27 заявок296 просмотров
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Нужен срочный рерайт текста с уникальностью 75%. Надо 4 варианта одного текста. 1000 зн - 50 руб.

Оплата webmoney/ЯД.

Рерайт текста
11 лет назад
OlgaPRess
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$8
1 день
Рерайт выполнен качественно и в срок! Спасибо за работу, Ольга!
Только положительные впечатления от сотрудничества. Тема интересная, ТЗ четкое, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, оплата вовремя и в полном объеме. Спасибо!
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