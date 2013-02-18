Написание текстов для сайта

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Требуется тексты описаний 9 товаров из каталога. Объем каждого описания не менее 2000 знаков. Все тексты должны быть уникальны с позиции поисковых систем. Побуждать заинтересованных посетителей к обращению в фирму. Необходимо минимизировать тавтологию. Грамотность и человекопонятный слог подразумевается.
Товары относятся к химической продукции, используемой в производстве. Пример тематики - катионит.
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