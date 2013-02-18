Написание текстов для сайта

Мне, как заказчику, важны сроки и качество выполнения. Обратившись к Юлии не прогадал. Замечаний и исправлений не было. Тексты лучше чем надеялся, работа выполнена раньше срока. Когда появиться необходимость в написании текстов в будущем, знаю к кому обратиться. Высший бал.