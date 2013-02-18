Написание текстов для сайта

КопирайтингЗавершен23 заявки380 просмотров
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Требуется тексты описаний 9 товаров из каталога. Объем каждого описания не менее 2000 знаков. Все тексты должны быть уникальны с позиции поисковых систем. Побуждать заинтересованных посетителей к обращению в фирму. Необходимо минимизировать тавтологию. Грамотность и человекопонятный слог подразумевается.

Товары относятся к химической продукции, используемой в производстве. Пример тематики - катионит.

11 лет назад
Vsevset
Виктор 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Malikova
Юлия 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$10
10 дней
Мне, как заказчику, важны сроки и качество выполнения. Обратившись к Юлии не прогадал. Замечаний и исправлений не было. Тексты лучше чем надеялся, работа выполнена раньше срока. Когда появиться необходимость в написании текстов в будущем, знаю к кому обратиться. Высший бал.
Замечатеьный заказчик, четкое ТЗ, моментальная проверка и оплата. Всем рекомендую и надеюсь на продолжение сотрудничества
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