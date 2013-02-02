Требуется копирайт

Требуется 2 копирайтера на постоянной основе для рерайтинга статей на портал об интернет маркетинге. Ежедневно необходимо писать 6 000 символов (лайт режим) либо по 10 000 (нормал режим) по 5 текст, каждый примерно по 2 000 ...
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Здравствуйте. Необходим копирайт, 2 статьи по 4000 символов, тематика — обзор социальных сетей: вконтакте и одноклассники. Оплата в WebMoney.
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