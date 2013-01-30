Копирайтер на постоянную удаленную работу

Нужно размещать на блоге вордпресс материалы по темам: автоперевозки грузов, грузовики (обзоры, истории, сравнения) и т.п. Ключи предоставляются.

Материалы должны содержать:

- картинки и видео по теме, искать которые нужно по всему миру – если у вас браузер Google Chrome перевод страницы делается одним кликом.

- правильное оформление, о котором более подробно будет рассказано будущему исполнителю

- интересные и полезные для читателя тексты безо всякой воды и бессмысленных оборотов речи, которыми так любят многие копирайтеры набивать свои тексты.

Длина текстов может быть разный в зависимости от темы, количества подтем, которые необходимо осветить в материале. Но... (см. предыдущий пункт) все содержимое текста должно быть интересным, полезным и увлекательным.

Количество публикаций в месяц - сколько осилите без потери качества.

Оплата будет зависеть от вашей квалификации.

Но в любом случае - будьте внимательны - нас не интересуют просто куски неотформатированного бредотекста, нашпигованного ключевыми словами.

Напротив, текст должен быть без ошибок, красиво оформлен, интересно и познавательно написан и содержать медиаконтент (картинки и видео).

С нас своевременная оплата и постоянная работа.

Если вас заинтересовала данная вакансия - просьба написать что-то о себе (мы ищем постоянного сотрудника и хочется хоть немного представлять, с кем мы будем работать) и - в обязательном порядке - предоставить пример вашей работы, чтобы мы могли оценить подходит ли это нам.

В идеале текст должен быть по теме, но на худой конец давайте что есть.

Сообщения, не содержащие ссылки на пример вашей работы, рассматриваться не будут.

Если вам нужно убедиться в нашей репутации и порядочности в плане оплаты - можете ознакомиться с отзывами к нашему аккаунту Decueller на free-lance.ru. Их могло бы быть в несколько раз больше, если бы фри-ланс.ру не запретили бесплатное добавление отзывов год назад. После их запрета обмениваться контактами мы стали переползать в другие биржи фриланса.

Итак, удачи вам в поиске работы и - пишите, если вакансия заинтересовала.