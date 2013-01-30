Копирайтер на постоянную удаленную работу

Требуется 2 копирайтера на постоянной основе для рерайтинга статей на портал об интернет маркетинге. Ежедневно необходимо писать 6 000 символов (лайт режим) либо по 10 000 (нормал режим) по 5 текст, каждый примерно по 2 000 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно размещать на блоге вордпресс материалы по темам: автоперевозки грузов, грузовики (обзоры, истории, сравнения) и т.п. Ключи предоставляются.
Материалы должны содержать:
- картинки и видео по теме, искать которые нужно по всему миру – если у вас браузер Google Chrome перевод страницы делается одним кликом.
- правильное оформление, о котором более подробно будет рассказано будущему исполнителю
- интересные и полезные для читателя тексты безо всякой воды и бессмысленных оборотов речи, которыми так любят многие копирайтеры набивать свои тексты.
Длина текстов может быть разный в зависимости от темы, количества подтем, которые необходимо осветить в материале. Но... (см. предыдущий пункт) все содержимое текста должно быть интересным, полезным и увлекательным.
Количество публикаций в месяц - сколько осилите без потери качества.
Оплата будет зависеть от вашей квалификации.
Но в любом случае - будьте внимательны - нас не интересуют просто куски неотформатированного бредотекста, нашпигованного ключевыми словами.
Напротив, текст должен быть без ошибок, красиво оформлен, интересно и познавательно написан и содержать медиаконтент (картинки и видео).
С нас своевременная оплата и постоянная работа.
Если вас заинтересовала данная вакансия - просьба написать что-то о себе (мы ищем постоянного сотрудника и хочется хоть немного представлять, с кем мы будем работать) и - в обязательном порядке - предоставить пример вашей работы, чтобы мы могли оценить подходит ли это нам.
В идеале текст должен быть по теме, но на худой конец давайте что есть.
Сообщения, не содержащие ссылки на пример вашей работы, рассматриваться не будут.
Если вам нужно убедиться в нашей репутации и порядочности в плане оплаты - можете ознакомиться с отзывами к нашему аккаунту Decueller на free-lance.ru. Их могло бы быть в несколько раз больше, если бы фри-ланс.ру не запретили бесплатное добавление отзывов год назад. После их запрета обмениваться контактами мы стали переползать в другие биржи фриланса.
Итак, удачи вам в поиске работы и - пишите, если вакансия заинтересовала.
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