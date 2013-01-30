Копирайтер на постоянную удаленную работу

КопирайтингЗакрыт13 заявок499 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно размещать на блоге вордпресс материалы по темам: автоперевозки грузов, грузовики (обзоры, истории, сравнения) и т.п. Ключи предоставляются.

Материалы должны содержать:

- картинки и видео по теме, искать которые нужно по всему миру – если у вас браузер Google Chrome перевод страницы делается одним кликом.

- правильное оформление, о котором более подробно будет рассказано будущему исполнителю

- интересные и полезные для читателя тексты безо всякой воды и бессмысленных оборотов речи, которыми так любят многие копирайтеры набивать свои тексты.

Длина текстов может быть разный в зависимости от темы, количества подтем, которые необходимо осветить в материале. Но... (см. предыдущий пункт) все содержимое текста должно быть интересным, полезным и увлекательным.

Количество публикаций в месяц - сколько осилите без потери качества.

Оплата будет зависеть от вашей квалификации.

Но в любом случае - будьте внимательны - нас не интересуют просто куски неотформатированного бредотекста, нашпигованного ключевыми словами.

Напротив, текст должен быть без ошибок, красиво оформлен, интересно и познавательно написан и содержать медиаконтент (картинки и видео).

С нас своевременная оплата и постоянная работа.

Если вас заинтересовала данная вакансия - просьба написать что-то о себе (мы ищем постоянного сотрудника и хочется хоть немного представлять, с кем мы будем работать) и - в обязательном порядке - предоставить пример вашей работы, чтобы мы могли оценить подходит ли это нам.

В идеале текст должен быть по теме, но на худой конец давайте что есть.

Сообщения, не содержащие ссылки на пример вашей работы, рассматриваться не будут.

Если вам нужно убедиться в нашей репутации и порядочности в плане оплаты - можете ознакомиться с отзывами к нашему аккаунту Decueller на free-lance.ru. Их могло бы быть в несколько раз больше, если бы фри-ланс.ру не запретили бесплатное добавление отзывов год назад. После их запрета обмениваться контактами мы стали переползать в другие биржи фриланса.

Итак, удачи вам в поиске работы и - пишите, если вакансия заинтересовала.

11 лет назад
Provodnik
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Копирайтер/интернет-маркетолог

    $250

    Требуется 2 копирайтера на постоянной основе для рерайтинга статей на портал об интернет маркетинге. Ежедневно необходимо писать 6 000 символов (лайт режим) либо по 10 000 (нормал режим) по 5 текст, каждый примерно по 2 000 ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется копирайт

    $50

    Здравствуйте. Необходим копирайт, 2 статьи по 4000 символов, тематика — обзор социальных сетей: вконтакте и одноклассники. Оплата в WebMoney.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайтер. Тематика: игры Android

    Требуется рерайт материалов, посвященных играм под Android. Работа долгосрочная. Обязателен ваш интерес в данной тематике. Оставляйте свои предложения с обязательным указанием цены за 1000 сбп.

    Android
    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер для интернет-магазина

    Необходим копирайтер для постоянного сотрудничества. Написание грамотно составленных текстов обзорно-информационного, рекламного характера.60 руб 1000 символов,стандартный размер текста 2000 символов.оплата по факту. Мы - интернет-гипермаркет,поэтому тематика достаточно обширная: от кондиционеров до электроинструментов и детских кресел. Будем рады ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайтеры

    $5000

    Нужны ответственные рерайтеры для написания статей различных тематик. Рерайт не по одному предложению. Читаете статью и пишете ее своими словами. Если вы пишете текст с ошибками, не знаете где правильно поставить знаки препинания – прошу ...

    Копирайтинг43 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайт / Рерайт в больших объемах

    $1000

    Требуется копирайтер для 1-3 сайтов, тематика безопасность (оборудование для безопасности, системы контроля доступа, системы видеонаблюдения, пломбы и печати, сейфы и урны). Объем работ 100-200+ статей, возможно еще текста и/или новости. Ориентировочная средняя цена 100-200 рублей ...

    Копирайтинг60 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуются авторы серьезных статей в регионах

    $50

    Информационно-новостному сайту требуются авторы аналитических статей по региональным тематикам в следующих регионах - Воронеж, Калуга, Брянск, Орел. Рассмотрим предложения от авторов, готовых писать на общефедеральные темы. Бюджет указан за статью.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужны рекламные сео-статьи на сайт автозапчастей

    Просьба откликаться авторов, имеющих опыт написания рекламных текстов. Нужны действительно качественные, насыщенные полезной для ЦА информацией статьи без "воды" и избитых фраз. Нужен творческий подход и ПОЛНОЕ соответствие требованиям ТЗ. Стоимость - 50 руб. за 1000 ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад