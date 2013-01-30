Отзывы о магазине в систему яндекс маркет

$1000
КопирайтингЗакрыт9 заявок260 просмотров
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Необходимо поднять магазин отзывами до пяти звезд. Оплата за каждый удачный отзыв. +Бонус когда будет 5 звезд. Необходимы отзывы с ip адресов Москвы и московской области! Исключительно такие ip, фрилансер может быть из любого региона, но регион ip для отзыва должен быть из Московского региона. Оплата за каждый отзыв 200 рублей. Оплата на следующий день после публикации отзыва электронными деньгами WebMoney или Яндекс деньги.

11 лет назад
reklamazakaz
Андрей 
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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