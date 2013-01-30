Отзывы о магазине в систему яндекс маркет

Требуется 2 копирайтера на постоянной основе для рерайтинга статей на портал об интернет маркетинге. Ежедневно необходимо писать 6 000 символов (лайт режим) либо по 10 000 (нормал режим) по 5 текст, каждый примерно по 2 000 ...
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Необходимо поднять магазин отзывами до пяти звезд. Оплата за каждый удачный отзыв. +Бонус когда будет 5 звезд. Необходимы отзывы с ip адресов Москвы и московской области! Исключительно такие ip, фрилансер может быть из любого региона, но регион ip для отзыва должен быть из Московского региона. Оплата за каждый отзыв 200 рублей. Оплата на следующий день после публикации отзыва электронными деньгами WebMoney или Яндекс деньги.
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