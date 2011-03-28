reklamazakaz

Время конечно много прошло, но сервис просит оставить отзыв. Так что пишу: ваш отзыв, хоть и помечен как "положительный" надолго мне тормозил работу здесь на сервисе, но о вас напишу приятные слова. Если сказать коротко - человек ставит конкретную задачу, все ясно и понятно. Правки адекватны и уместны - но все хочет сиюминутно, на высшем уровне и при минимум оплаты)... Большое спасибо за опыт)