reklamazakaz

Необходимо поднять магазин отзывами до пяти звезд. Оплата за каждый удачный отзыв. +Бонус когда будет 5 звезд. Необходимы отзывы с ip адресов Москвы и московской области! Исключительно такие ip, фрилансер может быть из любого региона, ...
- $1000Копирайтинг9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $30
Необходимо разработать динамический, анимированный красивый баннер формата gif, swf размера 1000*100. Тематика сайта спортивные тренажеры. Оплата электронными деньгами стоимость до 50USD. Сделать надо быстро и хорошо. Оплата по факту приема работы.Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Необходимо сделать рерайт указанных мною статей о спортивных тренажерах. Тексты должны быть уникальными. Время разработки неделя. Оплата электронными деньгами.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $1000
Нужно регулярно писать отзывы в систему яндекс маркета о магазинах. Цена 200 рублей за отзыв. Работа длительная постоянная. Внимание! Интересует только МОСКОВСКИЙ РЕГИОН! Только для Москвы. Оплата на третий день после публикации каждого отзыва.Копирайтинг9 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужна УНИКАЛЬНАЯ статься примерно 3000-5000 символов о названиях телевизоров самсунг, что какая буква цифра обозначают. Сколько будете писать, и сколько хотите денег пишите. Оплата по факту.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Движок Joomla 1.7 и Virtuemart 2.0. Необходимо создать шаблон интернет магазина по продаже аудио видео техники, написать основные разделы(уникальными текстами). О магазине, О Доставке, Об оплате. Наполнение товаров не требуется. Должно быть несколько тестовых ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Добрый день, Необходимо качественное заполнение уникальными описаниями товаров интернет магазина, без подробных технических характеристик, направление аудио видео бытовая техника, в основном телевизоры. Также необходимы отзывы на товары, соответствующие действительности, возможен рерайт. Описания ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо сделать визитку интернет магазина, в тему сайта. Напишите сколько будет стоить Ваша работа и ориентировочные сроки исполнения.Верстка полиграфии2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $50
Необходима уникальная статья, на тему HDMI кабелей. Какие бывают, история развития, какие версии, чем отличаются друг от друга. Где и как используются. Оплата 200 рублей яндекс деньгами.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Необходимо ежедневно писать до 2 отзывов о магазине в системе яндекс маркет. За опубликованный отзыв от 100 рублей. Пользователи только МОСКВА!Копирайтинг13 заявокЗакрыт14 лет назад