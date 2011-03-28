reklamazakaz

Андрей reklamazakaz

 
51 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Отзывы о магазине в систему яндекс маркет

    $1000

    Необходимо поднять магазин отзывами до пяти звезд. Оплата за каждый удачный отзыв. +Бонус когда будет 5 звезд. Необходимы отзывы с ip адресов Москвы и московской области! Исключительно такие ip, фрилансер может быть из любого региона, ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Баннер для сайта

    $30

    Необходимо разработать динамический, анимированный красивый баннер формата gif, swf размера 1000*100. Тематика сайта спортивные тренажеры. Оплата электронными деньгами стоимость до 50USD. Сделать надо быстро и хорошо. Оплата по факту приема работы.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт статей о тренажерах

    $50

    Необходимо сделать рерайт указанных мною статей о спортивных тренажерах. Тексты должны быть уникальными. Время разработки неделя. Оплата электронными деньгами.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исполнители для написания отзывов (Я. Маркет)

    $1000

    Нужно регулярно писать отзывы в систему яндекс маркета о магазинах. Цена 200 рублей за отзыв. Работа длительная постоянная. Внимание! Интересует только МОСКОВСКИЙ РЕГИОН! Только для Москвы. Оплата на третий день после публикации каждого отзыва.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • О названиях телевизоров Cамсунг

    Нужна УНИКАЛЬНАЯ статься примерно 3000-5000 символов о названиях телевизоров самсунг, что какая буква цифра обозначают. Сколько будете писать, и сколько хотите денег пишите. Оплата по факту.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта под интернет-магазин

    $500

    Движок Joomla 1.7 и Virtuemart 2.0. Необходимо создать шаблон интернет магазина по продаже аудио видео техники, написать основные разделы(уникальными текстами). О магазине, О Доставке, Об оплате. Наполнение товаров не требуется. Должно быть несколько тестовых ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение содержимого интернет-магазина

    Добрый день, Необходимо качественное заполнение уникальными описаниями товаров интернет магазина, без подробных технических характеристик, направление аудио видео бытовая техника, в основном телевизоры. Также необходимы отзывы на товары, соответствующие действительности, возможен рерайт. Описания ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать визитку.

    Необходимо сделать визитку интернет магазина, в тему сайта. Напишите сколько будет стоить Ваша работа и ориентировочные сроки исполнения.

    Верстка полиграфии2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • HDMI

    $50

    Необходима уникальная статья, на тему HDMI кабелей. Какие бывают, история развития, какие версии, чем отличаются друг от друга. Где и как используются. Оплата 200 рублей яндекс деньгами.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

LyudmilaAVK
Людмила 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
$5
2 балла
11 лет назад
Сделать визитку.
Время конечно много прошло, но сервис просит оставить отзыв. Так что пишу: ваш отзыв, хоть и помечен как "положительный" надолго мне тормозил работу здесь на сервисе, но о вас напишу приятные слова. Если сказать коротко - человек ставит конкретную задачу, все ясно и понятно. Правки адекватны и уместны - но все хочет сиюминутно, на высшем уровне и при минимум оплаты)... Большое спасибо за опыт)
Заказывал визитку. Цена приятная, договорились. Первые макеты вроде понравились. Высказал пожелания, требования. В последующих макетах, что-то изменилось, что-то нет. Но в итоге удалось договориться. Разработчик требует полную предоплату, что было сделано. Результат после оплаты пришлось ждать около получаса, что неприятно. Сам не специалист в полиграфии результат типография не приняла, пришлось просить исправить, что было в итоге сделано. Сотрудничество решил прекратить. Надеюсь отзыв пойдет на пользу работнику.
Ответный отзыв
msats
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
71 отзыв(-1)
$30
10 баллов
12 лет назад
Баннер для сайта
Спасибо за спокойную, хорошую работу. К сотрудничеству рекомендую заказчика.
Быстро, качественно. Замечания спокойно приняты, работа улучшена. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$300
10 баллов
12 лет назад
Наполнение содержимого интернет-магазина
Спасибо за приятное сотрудничество.
Качественно, при несогласование быстро исправляет недочеты.
Ответный отзыв
elenadizainer
Елена 
42 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Сделать визитку.
Андрей принял макет и сразу оплатил его посредством Яндекс-денег. Большое спасибо.
Без лишних вопросов. Выполнила задание в оговоренные сроки. Исходники после оплаты пришли достаточно быстро, что порадовало исходники сразу подошли для типографии без переделок и доводок.
Ответный отзыв
hochu_bablo
Василий 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
HDMI
Работа с Андреем - просто супер! Выдал грамотное задание, четко очертил круг вопросов.После отправки мною статьи в течение 10 минут проверил и оплатил. Рекомендую всем, кто любит работать комфортно.
Все оперативно, согласно договоренностям. Спасибо.
Ответный отзыв