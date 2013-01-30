Написать тексты для сайта

Требуется копирайтер для создания сайта, тематика «коллаген» и «коллагенарии».

Текст нужен оригинальный (с точки зрения поисковика), интересный, информативный для читателя ну и конечно c учетом SEO.

Объем работы 20-30+ статей (1000-1500 знаков) + новости, +описания товаров.

Ориентировочная средняя цена 100–200 рублей за 1000 знаков.

По срокам- можно делать блоками, все нужно сделать за неделю.

Оплата за блок, по договоренности.

Предлагайте свои цены за 1000 знаков, пожалуйста присылайте примеры работ или пробный текст по теме "Что такое коллагенарий".