Задание для 5 копирайтеров, ~ 10 млн символов

Требуется копирайтер для создания сайта, тематика «коллаген» и «коллагенарии». Текст нужен оригинальный (с точки зрения поисковика), интересный, информативный для читателя ну и конечно c учетом SEO. Объем работы 20-30+ статей (1000-1500 знаков) + ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую всех участников.
Итак:
-требуется 5 человек для написания описаний к видео роликам авто тематики
-объем на старте около 10млн символов, каждому по 2млн
-обязательное требование: разбираться в автомобилях, двигателях, коробках, новых технологиях в авто и т.п.. (Прошу прощения у женской половины населения).
-не менее 8 часов работы над текстами, можно больше
-максимально готов платить за 1 описание 15руб. (описать, то что увидели проще, чем брать из головы текст)
Алгоритм работы:
-каждому будет предоставлен доступ в модераторскую часть сайта
-в модераторке будет лента видео роликов, открыли посмотрели и только после этого описали ключевые моменты 200-500 символов - это и будет описанием к видео ролику
-возможна ежедневная оплата по объему
-старт наполнения запланирован на середину февраля
Другие условия:
-нужно писать в день минимум 100 описаний
-оплата возможна каждый день на веб мани
-работа рассчитана на 7 недель
Исполнитель предложивший самую выгодную стоимость будет выбран только в случае хороших знаний автомобильной тематики, поэтому просьба аукцион не устраивать. Ключевой момент при выборе исполнителя, чтобы был в автомобильной теме.
Теперь тестовые вопросы.
Если вы не знаете на них ответы и полезли в интернет, чтобы найти ответ на них, просьба не тратить свое и мое время.
Что такое ABS?
Что такое ESP?
Что означает маркировка TFSI на каких авто она используется?
Чем турбина отличается от компрессора?
Какому концерну принадлежат эти марки авто: ауди, фольксваген, шкода?
Слышали когда нибудь такое: DSG, S-tronic, Multitronic, Вариатор? Если да отлично!
Если по большей части вопросов имеете представление, что это такое, прошу в icq!
Не пытайтесь обмануть с каждым буду лично беседовать.
Огромная просьба в личку не писать! Пишите контакты в проекте!
Стучитесь в icq 3четеры3семь1четеры3два8
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