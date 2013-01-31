Задание для 5 копирайтеров, ~ 10 млн символов

Приветствую всех участников.

Итак:

-требуется 5 человек для написания описаний к видео роликам авто тематики

-объем на старте около 10млн символов, каждому по 2млн

-обязательное требование: разбираться в автомобилях, двигателях, коробках, новых технологиях в авто и т.п.. (Прошу прощения у женской половины населения).

-не менее 8 часов работы над текстами, можно больше

-максимально готов платить за 1 описание 15руб. (описать, то что увидели проще, чем брать из головы текст)

Алгоритм работы:

-каждому будет предоставлен доступ в модераторскую часть сайта

-в модераторке будет лента видео роликов, открыли посмотрели и только после этого описали ключевые моменты 200-500 символов - это и будет описанием к видео ролику

-возможна ежедневная оплата по объему

-старт наполнения запланирован на середину февраля

Другие условия:

-нужно писать в день минимум 100 описаний

-оплата возможна каждый день на веб мани

-работа рассчитана на 7 недель

Исполнитель предложивший самую выгодную стоимость будет выбран только в случае хороших знаний автомобильной тематики, поэтому просьба аукцион не устраивать. Ключевой момент при выборе исполнителя, чтобы был в автомобильной теме.

Теперь тестовые вопросы.

Если вы не знаете на них ответы и полезли в интернет, чтобы найти ответ на них, просьба не тратить свое и мое время.

Что такое ABS?

Что такое ESP?

Что означает маркировка TFSI на каких авто она используется?

Чем турбина отличается от компрессора?

Какому концерну принадлежат эти марки авто: ауди, фольксваген, шкода?

Слышали когда нибудь такое: DSG, S-tronic, Multitronic, Вариатор? Если да отлично!

Если по большей части вопросов имеете представление, что это такое, прошу в icq!

Не пытайтесь обмануть с каждым буду лично беседовать.

Огромная просьба в личку не писать! Пишите контакты в проекте!

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