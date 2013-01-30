Копирайтер, тематика "Форекс"

Требуется опытный копирайтер для написания качественных статей тематики "Форекс".

Статьи будут размещаться на сайте одного из известных Форекс брокеров, поэтому уровень требуется соответствующий.

Вам нужно будет писать только статьи, никаких аналитических обзоров рынка и прогнозов, для этого есть профессиональные аналитики.

Примеры статей по тематике "Форекс" обязательны.

Сразу предупреждаю, что каждому кандидату будет выдан своеобразный тест на время по тематике "Форекс". Тестовое задание заключается в получении кратких ответов на вопросы, а не в написании текста. Те кто обладают необходимым минимумом для написания качественных статей ответят на вопросы без проблем.

Уровень оплаты соответствующий, в зависимости от ваших знаний (4-7 у.е. за 1000 символов без пробелов).

Частичная занятость.