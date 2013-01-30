Благодарность заму по АХЧ

КопирайтингЗакрыт2 заявки342 просмотра
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Здравствуйте.

Нужно составить текст для бланка благодарности "от души" зам.директору по хоз.части.

Женщина уходит с поста на пенсию(указывать не надо).

Больница.

предпочтение мин.цене

11 лет назад
mikef2
Михаил 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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