Копирайтинг и рерайтинг статей

КопирайтингЗавершен2 заявки134 просмотра
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Нужно подготовить ряд статей по темам: планирование беременности.

Это будет копирайтинг и рерайтинг. Грамотность, хорошая стилистика обязательны.

11 лет назад
ruda_mak
Илона 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
anjelina_dance
Алла Громова 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$20
4 дня
Исключительно прекрасные впечатления от работы с Аллой! Очень хорошие тексты! Надеюсь, будем сотрудничать и дальше! Спасибо!
Отработали без проблем. Илона всегда на связи, к ней всегда можно обратиться если что-то не понятно. И вообще, она очень хороший человек)
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