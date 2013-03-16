Требуется опытный копирайтер для написания качественных статей тематики "Форекс". Статьи будут размещаться на сайте одного из известных Форекс брокеров, поэтому уровень требуется соответствующий. Вам нужно будет писать только статьи, никаких аналитических обзоров рынка и прогнозов, для этого ...