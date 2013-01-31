Наполнение сайта автомобильной тематики

Нужно наполнить сайт статьями, каждая под определенный запрос (запросы в самом низу). Написав при этом 102 статьи.

Требования к контенту и уникальности:

Статьи должны быть длинной 1500-2000 символов.

При этом в тексте использовать ключевое слово 3 раза, его нужно равномерно распределить по всему тексту. В начале, в середине, в конце. При чем второй раз, ключ, выделяйте тегом . Под окном публикации присутствуют поля для ввода TITLE, DESCRIPTION и KEYWORDS, их необходимо заполнить таким образом:

^Заголовок - название статьи (ключ, под который написана статья (определенный запрос)).

^Описание - составляете сами, где обязательно упомянуть точное вхождение ключа.

^Ключи, подобрать с WORDSTAT.YANDEX.RU.

В статью, нужно вставить 1 картинку (300 на 300px) и прописать в alt и title "ключевое слово".

В конце каждой статьи нужно позвать пользователя обслужиться на нашем СТО. И поставить ссылку на страницу "Контакты" (http://autoremont-lb.com.ua/kontakty/).

Статьи должна быть максимально информативной, и на протяжении всей ее темы закликать людей обратится к нам на обслуживание.

Порядок работы:

1. Пишете статью, и публикуете ее на сайте, с выполненными правилами описанными выше.

2. Я проверяю статью.

3. Оплачиваю.

Дополнительная информация:

Запросы под которые нужно написать статьи (на цифры не обращаем внимания).

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