Наполнение сайта автомобильной тематики

Нужны тру SEO статьи. Каждая по 3-5К знаков. Около 10-20 статей. ИТ-тематика. Стоимость за 1К знаков в сервисе. Если есть опят именно в ИТ-ссылку. Если у вас есть отрицательные отзывы - лучше не проставлять, не ...
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Нужно наполнить сайт статьями, каждая под определенный запрос (запросы в самом низу). Написав при этом 102 статьи.
Требования к контенту и уникальности:
Статьи должны быть длинной 1500-2000 символов.
При этом в тексте использовать ключевое слово 3 раза, его нужно равномерно распределить по всему тексту. В начале, в середине, в конце. При чем второй раз, ключ, выделяйте тегом . Под окном публикации присутствуют поля для ввода TITLE, DESCRIPTION и KEYWORDS, их необходимо заполнить таким образом:
^Заголовок - название статьи (ключ, под который написана статья (определенный запрос)).
^Описание - составляете сами, где обязательно упомянуть точное вхождение ключа.
^Ключи, подобрать с WORDSTAT.YANDEX.RU.
В статью, нужно вставить 1 картинку (300 на 300px) и прописать в alt и title "ключевое слово".
В конце каждой статьи нужно позвать пользователя обслужиться на нашем СТО. И поставить ссылку на страницу "Контакты" (http://autoremont-lb.com.ua/kontakty/).
Статьи должна быть максимально информативной, и на протяжении всей ее темы закликать людей обратится к нам на обслуживание.
Порядок работы:
1. Пишете статью, и публикуете ее на сайте, с выполненными правилами описанными выше.
2. Я проверяю статью.
3. Оплачиваю.
Дополнительная информация:
Запросы под которые нужно написать статьи (на цифры не обращаем внимания).
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