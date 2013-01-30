Рерайт текстов для аудиторской компании

КопирайтингЗакрыт3 заявки122 просмотра
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Необходим качественный рерайт статей с уникальностью 95–97% для аудиторской компании. Объем одной статьи ~ 2500 знаков.

Уважаемые специалисты!

Пожалуйста при участии в заявке указывайте вашу цену.

С выбранным исполнителем обязательно заключается договор, который регистрируется в arbitrage.webmoney.ru

P.S. Наличие скайпа для общения голосом с 9 до 18 МСК — обязательное условие участия в заявке. Если у вас нет звуковой карты, микрофона или еще чего-нибудь, не трудитесь предлагать свою кандидатуру.

11 лет назад
zubkolena
Елена 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
leonira72
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
$30
10 дней
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