Рерайт текстов для аудиторской компании

Необходим качественный рерайт статей с уникальностью 95–97% для аудиторской компании. Объем одной статьи ~ 2500 знаков.

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P.S. Наличие скайпа для общения голосом с 9 до 18 МСК — обязательное условие участия в заявке. Если у вас нет звуковой карты, микрофона или еще чего-нибудь, не трудитесь предлагать свою кандидатуру.