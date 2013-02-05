Рерайт пресс-релиза, 5 вариантов

Здравствуйте. Ищу ответственных авторов, которые действительно хотят работать постоянно. Работа есть постоянно объемы от 1 кз до 100 кз.. Постоянно разные темы и объемы . Ищу тех кто умеет писать не только обычные ,но и ...
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Есть пресс-релиз, нужно сделать из него 5 вариантов, объем по 1,5 - 2 т зн
тематика электротехника
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