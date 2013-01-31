2 статьи для сайта и подготовка Яндекс директ

КопирайтингЗакрыт3 заявки181 просмотр
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Добрый вечер. Требуется копирайтинг для сайта http://marinara.ru/ и подготовка Яндекс директ. Жду от вас цены и сроки. Сделать нужно до утра.

11 лет назад
Msdrago
Павел 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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