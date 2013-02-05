Рерайт текста строительной тематики.

КопирайтингЗавершен33 заявки232 просмотра
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Нужно порядка 20 небольших текстов строительной тематики. Каждый текст около 0.3-0.5 тыс. знаков.

Рерайт текста
11 лет назад
Anokalintik
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
alinal
Ольга 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
$10
2 дня
Ольга снова отлично справилась с поставленной задачей. Сложные тексты были написаны очень качественно.
Как всегда, от работы с Валентином только приятные впечатления. Четкое ТЗ, быстрая проверка и оплата работы.
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