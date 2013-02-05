Рерайт текста строительной тематики.

Здравствуйте. Открывается новый музыкальный сайт с тысячей террабайт mp3-файлов. Вход на сайт будет осуществляться только при авторизации через одну из соц. сетей и постинге ссылки на сервис у себя в блоге. При входе на сайт посетитель ...