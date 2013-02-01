Рерайт текста 2 тыс. символов

Необходимо отрерайтить текст (без изменения структуры) с добавлением ключей. Ключевых слов немало, в этом и заключается сложность. Нужно максимально сохранить качество и читабельность текста. Сам по себе текст лёгкий.

1,2 у.е. за 1000 символов без пробелов. Мой отзыв за качественную работу.

Оплата - по факту получения текста. Сдать к завтрашнему утру, в 9.00 по Москве.