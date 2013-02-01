Исполнитель для написания текстов на блог

Суть - организация открывает маркетинговое подразделение. Надо 1-2 человека для работы. Думали брать с биржи, но решили спросить у фрилансеров за сколько Вы готовы с нами сотрудничать. Итак, что надо: 1) Для старта - наполнить сайт текстами 2) Вести сайт ...