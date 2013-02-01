Копирайтер для написания статей на сайт

Требуется писать статьи на сайт 3-5 статей в день и размещать их на сайте. Движок джумла.

Если не было опыта размещений - дам подробную инструкцию. Объем каждой заметки - от 1000 знаков.

Оплата 30 руб/заметка. В заметку нужно будет вставлять ссылку (как это делать тоже покажу)

Преимущество тем, кто уже работал с биржей ссылок gogetlinks.net