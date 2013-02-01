Копирайтер для написания статей на сайт

Необходимо придумать или найти в интернете 50 разных игр для ребенка возраст от 1,5-3 лет. Уникальность текста значения не имеет. Главное качественные и легко реализуемые в домашних условиях игры (с минимальным реквизитом).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется писать статьи на сайт 3-5 статей в день и размещать их на сайте. Движок джумла.
Если не было опыта размещений - дам подробную инструкцию. Объем каждой заметки - от 1000 знаков.
Оплата 30 руб/заметка. В заметку нужно будет вставлять ссылку (как это делать тоже покажу)
Преимущество тем, кто уже работал с биржей ссылок gogetlinks.net
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