Копирайтер для написания статей на сайт

КопирайтингЗакрыт11 заявок379 просмотров
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Требуется писать статьи на сайт 3-5 статей в день и размещать их на сайте. Движок джумла.

Если не было опыта размещений - дам подробную инструкцию. Объем каждой заметки - от 1000 знаков.

Оплата 30 руб/заметка. В заметку нужно будет вставлять ссылку (как это делать тоже покажу)

Преимущество тем, кто уже работал с биржей ссылок gogetlinks.net

11 лет назад
Naidorf
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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