Копирайтер/Рерайтер

КопирайтингЗакрыт18 заявок506 просмотров
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Требуются начинающие авторы и с опытом, для написания обычных статей и seo-статей (с ключевыми запросами), так же рерайта текстов. Объемы работ большие и постоянные.

Кандидат должен обладать такими качествами как:

Красивый стиль.

Грамотное изложения материала.

Умение качественно и быстро писать (от 5К до 20К в сутки).

Ответственное отношение к работе, готовность вносить правки по требованию Заказчика.

Опыт приветствуется.

Работа подойдет для тех, кто может быть on-line некоторое время с 10 до 18 по МСК в будние дни (в другое время мы не работаем), и для тех авторов, которые хотят работать на постоянной основе.

Оплата рерайта 0.8. у.е. за 1000 знаков без пробелов.

Оплата копирайта 1 у.е. за 1000 знаков без пробелов.

Можем обеспечить работой на 100 000 символов сразу.

Выполнение тестового задания обязательно. Тестовое задание оплачивается, при условии — статья будет написана хорошо.

Для получения тестового задания, пишите моему помощнику в аську 474105835.

11 лет назад
ASSH
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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