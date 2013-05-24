Нужен копирайтер

$500
КопирайтингЗакрыт86 заявок1236 просмотров
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На постоянное сотрудничество требуется ответственный копирайтер, рерайтер , который часто находится в сети. Работы много для хороших копирайтеров.

оплата

30р за 1000 – копирайт

25р за 1000 – рерайт

указывайте

как часто в сети и сколько знаков в день пишите

11 лет назад
studia-t
Илонка 
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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