Нужен копирайтер

На постоянное сотрудничество требуется ответственный копирайтер, рерайтер , который часто находится в сети. Работы много для хороших копирайтеров.

оплата

30р за 1000 – копирайт

25р за 1000 – рерайт

указывайте

как часто в сети и сколько знаков в день пишите