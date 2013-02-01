Описание позиций для интернет-магазина сантехники

Копирайт/Рерайт товара для интернет-магазина сантехники. + добавление фото к товару.

От 300 до 800 символов без пробелов на каждую единицу товара, в зависимости от группы товаров. Использование ключевых слов 2-4 в каждой позиции.

По возможности по 6 фото на каждую позицию, если это позволяют источники.