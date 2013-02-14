Рерайт 3 страниц текста технической тематики

КопирайтингЗавершен30 заявок305 просмотров
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Нужно срерайтить 3 странички с других сайтов опираясь на тексты нашего сайта. В предложении указывыйте свою цену за 1000 знаков.

11 лет назад
emause
Кор 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
yelan2013
Иван 
66 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Иван отличный исполнитель! Тексты написаны очень хорошо, выдержан стиль, что не так часто встретишь среди копирайтеров. Скорость работы на высоте. Если вам нужны качественные тексты технической тематики, то однозначно к нему. Моя оценка 10 из 10!
Приятно иметь дело с таким заказчиком: четкое техническое задание, дополнительная информация очень оперативно, оплата незамедлительно. Общение на высоком уровне. Очень порядочный человек. Рекомендую всем.
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