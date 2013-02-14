Рерайт 3 страниц текста технической тематики

Иван отличный исполнитель! Тексты написаны очень хорошо, выдержан стиль, что не так часто встретишь среди копирайтеров. Скорость работы на высоте. Если вам нужны качественные тексты технической тематики, то однозначно к нему. Моя оценка 10 из 10!