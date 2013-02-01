Нужно на сайте http://piromarket.com.ua/ для каждого товара (400 товаров) написать описание, просмотрев перед этим видео и изменить урл адресов. Все делается через админка. Цени прошу указывать за один товар. Можно также скопипастить (обезательно сделать рерайтинг) с другими сайтов.

Пример текста: заряды раскрываются в небе разноцветными шипящих и трещащимы узорами. Рекомендуем использовать в комбинации с другими салютнымы установками в качестве украшения финала фейерверк. (http://pyro.ua/main.html # pageid = 77 & pageNumber = 19)