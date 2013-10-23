Есть две ошибки связные с js. Сайт http://akra.com.ua/ . Суть первой заключается в том что фильтр не хочет искать коммерческую недвижимость. Вторая ошибка в том что при добавлении объявлении, местонахождение на яндекс карте ищется во ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Сайт akra.com.ua/ . CMS Sitebil 1) Сделать везде Яндекс карту на украинском языке(добавление объявления, просмотр объявления и категория) 2) После html верстки js перестал прятать/показывать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
На странице заказа /admin.php?dispatch=orders.details&order_id=6 отображать заказы у которых есть что-то общее с текущим. Нужно склеить три таблицы cscart_orders и по полю status к той таблице приклеить cscart_status_descriptions( взять description – название статуса заказа) ...Закрыт10 лет назад
- $30
Нужен программист знающий PHP и CMS CS-Cart 3 для доработки оформления заказа интернет магазина.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно написать модуль галереи для DLE. Суть простая: у каждой новости будет несколько изображений которие будут добавлятся через админку. 1) На сайте изображения будут виглядеть вот так http://sachinchoolur.github.io/lightGallery/examples.html и вот такая ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт http://womtalk.com/ Регион: Украина Тематика продвижения – Женский форумПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен веб-программиста для работы на сайте DLE (написание модулей, хаков, исправление ошибок, оптимизация кода, СЕО и т.д. – ничего сверх естественного). Сайт женской тематики womtalk .comВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт piromarket.com.ua/ Поисковики: Google и Яндекс Регион продвижения: Украина Требования к кандидатам: - продвигал Интернет-магазин - сможет предоставить подтверждение своего опыта (доступ к статистике + рекомендации ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно изменить страницу оформления заказа в CS-Cart 3? чтоб бьило похожое на модуль Simple в Опенкарт. Форм добавлять не нужно а только удалятьЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать так, когда добавляєш товар на сайт для него автоматичиски создается директория для изображений и когда нажимаеш на кнопку обзор, для изображния, откривается ета папка.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Парсинг в опенкарт с характеристиками. ParseMX уже установленВеб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно изменить силки на видео в интернет магазине. ТЗ: 1)Зайти в админку сайта и редактировать товар 2)Нажать на кнопку исходний код и найти код 3)Используя поиск найти товар на ...Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт12 лет назад
Робота очень простая и в большинсве нужно делать рип елементов с других сайтов на мой. Требувание: - знание опенкарт, html и css - умение делать резиновие шаблони ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Установить модуль "Отслеживание продаж в яндекс метрику и GA". Мудуль есть в интернете в свободном доступе http://opencartforum.ru/files/file/1059-otslezhivanie-prodazh-v-iandeks-metrika-vqmod/ http://opencartforum.ru/files/file/1055-otslezhivanie-prodazh-v-google-analytics-vqmod/ www.nulled.cc/threads/244239Интернет-магазины8 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно дороботать и поставить несколько модулей на опенкарт: 1) Исправить ошибку Fatal error: Cannot redeclare ModelCatalogManufacturer::getManufacturerDescriptions() in ***/vqmod/vqcache/vq2-admin_model_catalog_manufacturer.php on line 313 2) Поставить модуль отслеживание продаж в Метрике ...Закрыт12 лет назад
На сайте http://womtalk.com/ я хаком розрешил гостям добавлять новости. Нужно добавить необезательное поле email когда пользуватели добавляют новости. И сбоку поля сделать чекбокс подписатся на коментарии.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно добавить на сайт http://www.navtwitter.com/ знаменитостей. В основном людей(и не только). Порядок заполнения: ник твиттера и имя взять с Рутвиттера, в гугле найти остальние страници(Википедия, Вконтакте, Инстаграмма...). Бюджет 2-5 ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Объем каждого ~2000 знаков на тему связаную с салютами, фейерверками(как вибрать салют и т.д. в гугле их немало)..... Уникальность от 90% по Адвего. Стоимость пишите за все 5 текстовКопирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно роскрутить женский форум стран СНГ. Особенностю форума есть то что на нем нету регистрации. Все статьи оригинал. Страниц/посещение 4, Показатель отказов 35%. Сайту и домену 4месеца. В день 4-7 людей с ПС. Нужно ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно продвинуть сайт в ТОП Яндекс и Гугл по запросам связаним с салют, салютная установка, салют на свадьбу и т.д. Страна Украина, сайтhttp://piromarket.com.ua/. В заявке пишите ТОР 3 -цена, Т0Р 5-цена, строки.Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт12 лет назад