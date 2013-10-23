vasyakrn

Василь vasyakrn

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Исправить ошибку js

    Есть две ошибки связные с js. Сайт http://akra.com.ua/ . Суть первой заключается в том что фильтр не хочет искать коммерческую недвижимость. Вторая ошибка в том что при добавлении объявлении, местонахождение на яндекс карте ищется во ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать модуль "Похожие заказы" для CS-Cart 3

    На странице заказа /admin.php?dispatch=orders.details&amp;order_id=6 отображать заказы у которых есть что-то общее с текущим. Нужно склеить три таблицы cscart_orders и по полю status к той таблице приклеить cscart_status_descriptions( взять description – название статуса заказа) ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать модуль для DLE

    Нужно написать модуль галереи для DLE. Суть простая: у каждой новости будет несколько изображений которие будут добавлятся через админку. 1) На сайте изображения будут виглядеть вот так http://sachinchoolur.github.io/lightGallery/examples.html и вот такая ...

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработки на DLE

    Нужен веб-программиста для работы на сайте DLE (написание модулей, хаков, исправление ошибок, оптимизация кода, СЕО и т.д. – ничего сверх естественного). Сайт женской тематики womtalk .com

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение Интернет магазина пиротехники

    Сайт piromarket.com.ua/ Поисковики: Google и Яндекс Регион продвижения: Украина Требования к кандидатам: - продвигал Интернет-магазин - сможет предоставить подтверждение своего опыта (доступ к статистике + рекомендации ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка CS-Cart

    Нужно изменить страницу оформления заказа в CS-Cart 3? чтоб бьило похожое на модуль Simple в Опенкарт. Форм добавлять не нужно а только удалять

    Opencart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен верстальщик для OpenCart

    Робота очень простая и в большинсве нужно делать рип елементов с других сайтов на мой. Требувание: - знание опенкарт, html и css - умение делать резиновие шаблони ...

    CSSHTMLOpencart
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Установить модуль Opencart

    Установить модуль "Отслеживание продаж в яндекс метрику и GA". Мудуль есть в интернете в свободном доступе http://opencartforum.ru/files/file/1059-otslezhivanie-prodazh-v-iandeks-metrika-vqmod/ http://opencartforum.ru/files/file/1055-otslezhivanie-prodazh-v-google-analytics-vqmod/ www.nulled.cc/threads/244239

    Opencart
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка Opencart

    Нужно дороботать и поставить несколько модулей на опенкарт: 1) Исправить ошибку Fatal error: Cannot redeclare ModelCatalogManufacturer::getManufacturerDescriptions() in ***/vqmod/vqcache/vq2-admin_model_catalog_manufacturer.php on line 313 2) Поставить модуль отслеживание продаж в Метрике ...

    Opencart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка ДЛЕ

    На сайте http://womtalk.com/ я хаком розрешил гостям добавлять новости. Нужно добавить необезательное поле email когда пользуватели добавляют новости. И сбоку поля сделать чекбокс подписатся на коментарии.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавлять анкеты на сайт

    $50

    Нужно добавить на сайт http://www.navtwitter.com/ знаменитостей. В основном людей(и не только). Порядок заполнения: ник твиттера и имя взять с Рутвиттера, в гугле найти остальние страници(Википедия, Вконтакте, Инстаграмма...). Бюджет 2-5 ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать 5 текстов

    Объем каждого ~2000 знаков на тему связаную с салютами, фейерверками(как вибрать салют и т.д. в гугле их немало)..... Уникальность от 90% по Адвего. Стоимость пишите за все 5 текстов

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Продвижение женского форума

    Нужно роскрутить женский форум стран СНГ. Особенностю форума есть то что на нем нету регистрации. Все статьи оригинал. Страниц/посещение 4, Показатель отказов 35%. Сайту и домену 4месеца. В день 4-7 людей с ПС. Нужно ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвинуть сайт в ТОП

    Нужно продвинуть сайт в ТОП Яндекс и Гугл по запросам связаним с салют, салютная установка, салют на свадьбу и т.д. Страна Украина, сайтhttp://piromarket.com.ua/. В заявке пишите ТОР 3 -цена, Т0Р 5-цена, строки.

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

sveta_leto
35 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Написать 5 текстов
Порядочный заказчик, требования адекватные, всегда на связи, оплата работы всегда своевременная!
Дуже радий що вибрав іменно її. Тексти напечатала за пів дня і можна оплатити на карточку Приват Банку
Ответный отзыв
ANTON767676
Антон 
31 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Добавлять анкеты на сайт
Все отлично прошло! Рекомендую!
Все сделал четко и главное в строк
Ответный отзыв
Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Раскрутка группы ВКонтакте
Отличный заказчик, мгновенная оплата.Рекомендую!
Замовив роскрутку групи Вконтакте 1000 людей. За два дні замовлення було виконано і собачок взагалі не було
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