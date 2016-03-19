Исправить ошибку js

Есть две ошибки связные с js. Сайт http://akra.com.ua/ . Суть первой заключается в том что фильтр не хочет искать коммерческую недвижимость. Вторая ошибка в том что при добавлении объявлении, местонахождение на яндекс карте ищется во всех городах, а нужно чтоб искало только во Львове