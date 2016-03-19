Исправить ошибку js

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Закрыт1 заявка166 просмотров

Есть две ошибки связные с js. Сайт http://akra.com.ua/ . Суть первой заключается в том что фильтр не хочет искать коммерческую недвижимость. Вторая ошибка в том что при добавлении объявлении, местонахождение на яндекс карте ищется во всех городах, а нужно чтоб искало только во Львове

JavaScript
9 лет назад
vasyakrn
Василь 
32 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров