Настроить панель сервера WEBMIN

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок152 просмотра

На сервере установлен webmin. Нужно сменить версию PHP. У кого есть опыт, пишите!

PHP
9 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров