Аналог сайта продажи квартир - новостроек

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок137 просмотров

Требуется сделать аналог сайта. (очень похожий на этот) http://trend-spb.ru/ с возможностью редактирования блоков с квартирами  для Тюмени . Подобрать шаблон. простой дизайн тоже за исполнителем.

9 лет назад
allch
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров