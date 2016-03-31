Нужно сверстать несколько страниц, добавить скрипты (согласно тз). Бюджет обсуждается после вашего детального ознакомления с проектом.
Перенос товаров Opencart (с базы в базу)
Необходимо импортировать товары с базы опенкарт 1.5.6. в базу 1.5.4.1 . Базы предоставлю, для знающего работы немного. Базы покажу кандидатам. Сделать нужно быстро
Выбранный исполнитель
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