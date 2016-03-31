Перенос товаров Opencart (с базы в базу)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки155 просмотров

Необходимо импортировать товары с базы опенкарт 1.5.6. в базу 1.5.4.1 . Базы предоставлю, для знающего работы немного.  Базы покажу кандидатам.  Сделать нужно быстро

Opencart
9 лет назад
vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$7
1 день
Отличный исполнитель. Всё выполнено качественно, быстро. Доп требования выполнены. Рекомендую к сотрудничеству.
Сотрудничество с Владимиром оставило только положительные эмоции. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад