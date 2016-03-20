Верстка нескольких страниц

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт20 заявок427 просмотров

Нужно сверстать несколько страниц, добавить скрипты (согласно тз).

Бюджет обсуждается после вашего детального ознакомления с проектом.

9 лет назад
ArinaIvanova
Арина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров