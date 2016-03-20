Нужно написать скрипт для создания надписей с анимированным gif фоном. Элементы: -поле ввода текста -выбор шрифта -размер шрифта -выбор фона с анимацией
Верстка нескольких страниц
Нужно сверстать несколько страниц, добавить скрипты (согласно тз).
Бюджет обсуждается после вашего детального ознакомления с проектом.
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