Требуется настроить CSV импорт товаров на движке ShopOS (написать плагин или модуль). Нужна возможность изменять цены при импорте на %. Образец файла и подробности, пришлю по запросу.
Drupal. Нужен сайт на этой CMS
Нужен сайт на Drupal.
Заявки фрилансеров
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