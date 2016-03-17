Доработка веб приложения PHP+Silenium

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка125 просмотров

Есть веб приложение на PHP с использованием библиотеки Selenium, которое автоматически осуществляет заполнение форм на сайте. Необходима помощь по доработке данного функционала, а также реализация отправки капчи на сайт Рукапча для разгадывания. Возможен вариант по написании данной программы с нуля, как веб приложения или как десктоп приложения. Связь с разработчиком по скайпу.

PHPSelenium
9 лет назад
Synthetica
Владислав 
43 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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