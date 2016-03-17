Доработка веб приложения PHP+Silenium

Есть веб приложение на PHP с использованием библиотеки Selenium, которое автоматически осуществляет заполнение форм на сайте. Необходима помощь по доработке данного функционала, а также реализация отправки капчи на сайт Рукапча для разгадывания. Возможен вариант по написании данной программы с нуля, как веб приложения или как десктоп приложения. Связь с разработчиком по скайпу.