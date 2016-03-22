Приветствую,

необходимо сделать копию лендинга: https://my.privatizeme.com/download

в итоге должен быть аналогичный сайт.

Нужные страницы:

1. главная

2. Privacy policy and terms

3. installer help

4. About Us

5. FAQ

Особенности и фичи:

1. Click to install пускает дальше только при выбранном чекбоксе. (как в оригинале)

2. ссылка на "click to install" должна быть разная, в зависиммости от браузера посетителя.

Требования:

1. все страницы должны быть размещены рядом ( в оригинале некоторые линки ведут на поддомены).

2. чистый код. Возможность легко поменять линки на скачку, логотип и картинку тулбара/экстеншена.

Если исполнитель сможет предложить дополнительно другие шаблоны подобного лендинга - приветствуется и оплачивается отдельно.