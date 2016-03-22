Сделать копию лендинга.

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Завершен3 заявки195 просмотров

Приветствую,

необходимо сделать копию лендинга: https://my.privatizeme.com/download

в итоге должен быть аналогичный сайт.

Нужные страницы:

1. главная

2. Privacy policy and terms

3. installer help

4. About Us

5. FAQ

Особенности и фичи:

1. Click to install пускает дальше только при выбранном чекбоксе. (как в оригинале)

2. ссылка на "click to install" должна быть разная, в зависиммости от браузера посетителя.

Требования:

1. все страницы должны быть размещены рядом ( в оригинале некоторые линки ведут на поддомены).

2. чистый код. Возможность легко поменять линки на скачку, логотип и картинку тулбара/экстеншена.

Если исполнитель сможет предложить дополнительно другие шаблоны подобного лендинга - приветствуется и оплачивается отдельно.

9 лет назад
buckster
Максим 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$60
2 дня
Рекоммендую. Быстро выполнил работу, небольшие правки после первого показа работы так же были сделаны быстро. Все сделано согласно задаче. Всегда был на связи.
Рекомендую данного заказчика. Четко описал задачу, проверил на работоспособность и перевел оплату. Быстро. Честно. Деликатно.

Заявки фрилансеров

HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад