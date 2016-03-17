Скрипт (модуль) поиска

Здравтвуйте! Возможно буду выражаться не правильно, но надеюсь Вы меня поймёте.

Мне нужен модуль, который будет выводить определённую информацию, по заданным параметрам. Для начала авиабилеты.

В модуле должен быть стандартные пункты, откуда, куда и т.д.

Важно что бы информация хранилась у меня ( к сожалению уже был оплачен модуль, где информация хранилась у исполнителя и в последствии вообще всё перестало работать ) Так же хочу отметить что вся имеющаяся информация в модуле должна быть добавлена мной ( не цеплять от крупных поисковиков ), но с возможностью синхронизации с поставщиками ( консолидаторы и авиакомпании ). В будущем хотелось бы иметь возможность синхронизироваться с крупными поисковиками, с целью не получить от них информацию по содержанию, а наоборот отдать им эту информацию. И должна быть прямая ссылка на результат. Из основного вроде бы всё, все мелочи и ТЗ уже подробнее лично. Жду Ваши предложения и стоимость за которую вы будете готовы работать.