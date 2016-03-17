Доброго дня Есть сайт донор http://onlineshoppingbuddy.com/ ( не мой) нужно перекинуть весь контент на сайт http://topdailydeal.net/ 288 постов и раскинуть по категориям вобщем всё как на сайте доноре полная копия
Скрипт (модуль) поиска
Здравтвуйте! Возможно буду выражаться не правильно, но надеюсь Вы меня поймёте.
Мне нужен модуль, который будет выводить определённую информацию, по заданным параметрам. Для начала авиабилеты.
В модуле должен быть стандартные пункты, откуда, куда и т.д.
Важно что бы информация хранилась у меня ( к сожалению уже был оплачен модуль, где информация хранилась у исполнителя и в последствии вообще всё перестало работать ) Так же хочу отметить что вся имеющаяся информация в модуле должна быть добавлена мной ( не цеплять от крупных поисковиков ), но с возможностью синхронизации с поставщиками ( консолидаторы и авиакомпании ). В будущем хотелось бы иметь возможность синхронизироваться с крупными поисковиками, с целью не получить от них информацию по содержанию, а наоборот отдать им эту информацию. И должна быть прямая ссылка на результат. Из основного вроде бы всё, все мелочи и ТЗ уже подробнее лично. Жду Ваши предложения и стоимость за которую вы будете готовы работать.
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