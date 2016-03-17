Настройка Wordpress

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  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок93 просмотра

Привет! Нужно настроить на  Wordpress:

- Настроить движок

- залить контент

- поддерживать сайт

WordPress
9 лет назад
dmitriyvergun
45 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров