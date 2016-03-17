Есть сайт на Webasyst с каталогом на OpenCart, необходимо на нём внести правки/доработки. Очень важно уметь не только программировать, но и верстать. Список правок – скину лично. Оплата на ...
Настройка Wordpress
Привет! Нужно настроить на Wordpress:
- Настроить движок
- залить контент
- поддерживать сайт
Заявки фрилансеров
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