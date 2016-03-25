Коррекция сайта на движке Drupal

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Завершен1 заявка132 просмотра

Убрать кастомный модуль, его функционал перенести на native drupal ( fields / views / etity / block / themes + API самого drupal.) подготовить сайт к мультисайтингу. 

Drupal
9 лет назад
max_p83
Максим 
42 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$140
5 дней
Все четко и в срок. Надежный человек.
Сотрудничаю с Максимом второй раз. Опять все отлично!

Заявки фрилансеров

osmanbekirov
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад