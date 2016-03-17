Здравствуйте! Необходимо собрать с нуля мобильную версию (не адапив) для интернет магазина (дизайн уже нарисован). Мобильная версия очень похожа на ту что есть на сайте mebelstol.ru (только не путайте, ...
Крэшится сайт на wp. Требуется настройка.
Крэшится сайт на wp. как только поднимаем 5 минут и вылетает mysql. Похоже атака. Нужно закрыть безопасность, почистить от левых скриптов если проникли.
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