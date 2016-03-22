Создать электронную форму регистрации в PDF

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки146 просмотров

Нужно создать электронную анкету в PDF

Чтобы человек мог ввести свои регистрационные данные и сохранить их в документе pdf и отправить обратно

Форма самая простая и состоит примерно из 10 полей типа (фио адрес итд) и галочек типа (да/нет)

9 лет назад
webportal2015
37 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$20
1 день
Good Job
Работали с Евгением. Очень ответственный заказчик. Предоставляет четкое тз, никакой воды. Очень доволен сотрудничеством, будем работать и далее. Рекомендую

Заявки фрилансеров

HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад