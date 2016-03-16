Сделать маленькие задачи на сайте

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Закрыт4 заявки173 просмотра

Сайт :  remkom1.ru

Нужно : 

Убрать в шапке текст  Без предоплаты

Настроить почту что бы с ящика письма входящие копировались на другой ящик

Разместить код подтв.  на сайт (  типа как метрика,  что бы битрикс подтв. что это наш сайт )

Настройка почты
9 лет назад
alexvelickij
Минаев 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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