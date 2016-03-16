Здравствуйте! На сайте появилось сообщение: Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/u3081/public_html/engine/modules/xf_topics/run2.php on line 63 ...
Работа с modx
Сайт на modx 1.0.12. Есть дыра с вирусами, нужно обновить до либо до 1.0.13, либо до 1.0.15, но локально, т.к. нужно перепроверить все, чтобы сайт работал точно, потом только на сервере.
Также нужна правка шапки сайта (уменьшить по высоте на всех внутренних страницах).
И еще одна проблема: пропал доступ в админку (разобраться почему - был сменен пароль или что-то типа "закешировалось").
Оплата по факту (либо частями) в рублях: 10 лет в сервисе, только полож.отзывы (192 шт.).
Желательно сразу оцените задачу по сумме.
Всегда рад долгосрочному взаимовыгодному и доверительному сотрудничеству.
Спасибо.
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