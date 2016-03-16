Работа с modx

Сайт на modx 1.0.12. Есть дыра с вирусами, нужно обновить до либо до 1.0.13, либо до 1.0.15, но локально, т.к. нужно перепроверить все, чтобы сайт работал точно, потом только на сервере.

Также нужна правка шапки сайта (уменьшить по высоте на всех внутренних страницах).

И еще одна проблема: пропал доступ в админку (разобраться почему - был сменен пароль или что-то типа "закешировалось").

Оплата по факту (либо частями) в рублях: 10 лет в сервисе, только полож.отзывы (192 шт.).

Желательно сразу оцените задачу по сумме.

Всегда рад долгосрочному взаимовыгодному и доверительному сотрудничеству.

Спасибо.