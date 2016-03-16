Здравствуйте. Необходимо добавить отображение опции размера в категории товаров opencart. В карточке товара эта опция отображается. Нужно отобразить ещё в каталоге товаров. supersportshop.ru/index.php?route=product/category&path=49_51. Сделать как тут outmaxshop.ru/index.php?route=product/category&path=1789_2988_2780_3074 с выбором ...
Требуется PHP программист, для удаленной работы в IT компании
Добрый день
Мы (flexi.ink) открываем вакансию PHP разработчика для удаленной работы. Мы занимаемся аутсорсингом, работаем с различными frameworks и CMS. Проекты разного уровня сложности, от фиксинга мелких багов, до разработки проектов с 0. Работать будет необходимо по графику, с 10 до 19 по Киевскому времени (при необходимости возможно изменять график работы). Норма часов продуктивной работы составляет 35-40ч в неделю. За учетом продуктивного времени следит программа timetracker.yaware.com.ua...
Обязательно наличие скоростного интернета и гарнитуры для общения по скайпу.
Более детальные условия работы, прописаны в Уставе фирмы. С ним мы будем ознакомлять кандидатов, которые прошли отбор.
На начальном этапе работа будет сдельной: оговаривается стоимость часа Вашей работы, далее Вы оцениваете задачу, выполняете, наш тим лид её принимает, Вы получаете оплату. По истечению испытательного срока (2 месяца) возможен переход на зарплату, без привязки к проектам.
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ:
- Опыт работы с PHP (минимум пол года в компании или год на фрилансе).
- Опыт работы с MySQL, HTML/CSS, javascript/jQuery (минимум пол года в компании или год на фрилансе).
- Знание одного из frameworks: Yii/Yii2, Symfony2, CakePHP, Laravel, Kohana, CodeIgniter, Zend.
- Опыт работы с GIT/SVN.
Будет плюсом:
- Опыт работы с CMS: WordPress и OpenCart.
- Опыт работы с Backbone.js, AngularJS, NodeJs.
- Опыт работы с SQL и PostgreSQL.
- Знание английского языка, на уровне чтения документации.
В начале заявки пишите FLEXI, чтобы отсеять спам.
В заявке пжл указывайте:
1. Опыт работы с технологиями (к примеру: PHP – 2года, AngularJS – 0.5года).
2. Примеры работ (ОБЯЗАТЕЛЬНО с описание что вы конкретно делали в этом проекте, с чем работали, с какими проблемами сталкивались).
3. Skype и email.
4. Ставка в час/месяц.
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