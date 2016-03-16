Требуется PHP программист, для удаленной работы в IT компании

Добрый день

Мы (flexi.ink) открываем вакансию PHP разработчика для удаленной работы. Мы занимаемся аутсорсингом, работаем с различными frameworks и CMS. Проекты разного уровня сложности, от фиксинга мелких багов, до разработки проектов с 0. Работать будет необходимо по графику, с 10 до 19 по Киевскому времени (при необходимости возможно изменять график работы). Норма часов продуктивной работы составляет 35-40ч в неделю. За учетом продуктивного времени следит программа timetracker.yaware.com.ua...

Обязательно наличие скоростного интернета и гарнитуры для общения по скайпу.

Более детальные условия работы, прописаны в Уставе фирмы. С ним мы будем ознакомлять кандидатов, которые прошли отбор.

На начальном этапе работа будет сдельной: оговаривается стоимость часа Вашей работы, далее Вы оцениваете задачу, выполняете, наш тим лид её принимает, Вы получаете оплату. По истечению испытательного срока (2 месяца) возможен переход на зарплату, без привязки к проектам.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ:

- Опыт работы с PHP (минимум пол года в компании или год на фрилансе).

- Опыт работы с MySQL, HTML/CSS, javascript/jQuery (минимум пол года в компании или год на фрилансе).

- Знание одного из frameworks: Yii/Yii2, Symfony2, CakePHP, Laravel, Kohana, CodeIgniter, Zend.

- Опыт работы с GIT/SVN.

Будет плюсом:

- Опыт работы с CMS: WordPress и OpenCart.

- Опыт работы с Backbone.js, AngularJS, NodeJs.

- Опыт работы с SQL и PostgreSQL.

- Знание английского языка, на уровне чтения документации.

В начале заявки пишите FLEXI, чтобы отсеять спам.

В заявке пжл указывайте:

1. Опыт работы с технологиями (к примеру: PHP – 2года, AngularJS – 0.5года).

2. Примеры работ (ОБЯЗАТЕЛЬНО с описание что вы конкретно делали в этом проекте, с чем работали, с какими проблемами сталкивались).

3. Skype и email.

4. Ставка в час/месяц.