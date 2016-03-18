Доработка отображения товара в категории opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок152 просмотра

Здравствуйте.

Необходимо добавить отображение опции размера в категории товаров opencart.

В карточке товара эта опция отображается. Нужно отобразить ещё в каталоге товаров.

supersportshop.ru/index.php?route=product/category&path=49_51.

Сделать как тут

 outmaxshop.ru/index.php?route=product/category&path=1789_2988_2780_3074

с выбором размера.

От вас стоимость и сроки.

Opencart
9 лет назад
D_Martinov
Дмитрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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