Обязательное знание: Node.js (+express, socket.io), Laravel, Redis. Желательно быть знакомым со Steam. > Проект - розыгрыш вещей игры Counter Strike: Global Offensive. > Состоит из веб-части Laravel и бота на ...
Внести правки на сайт на MODX
Необходимо внести следующие изменения на сайт http://uniq-store.ru/:
1. Нужно сделать активными картинки в каталоге. Иначе говоря, сейчас карточка товара открывается только при клике на ссылку с названием позиции. Надо сделать так, чтобы картинки были тоже активны.
2. Необходимо убрать регистрацию при заказе и вообще механизм регистрации пользователей. Товар должен сразу добавляться в корзину. Затем происходит оформление заказа уже из корзины.
3. Сделать так, чтобы не ехала верстка в каталоге. Обратите внимание, что некоторые названия позиций не входят в одну строку, в результате элементы смещаются. Нужно решить этот вопрос, кнопки "добавить в корзину" должны быть выровнены на одном уровне.
4. Необходимо переделать страницу с услугами. Макет будет предоставлен. Сейчас там только список. Планируется, что услуги должны быть сделаны в виде название услуги-визуализация-кнопка оставить заявку.
5. Необходимо сделать полноценную страницу "Контакты", на которой будет информация и яндекс карта с местоположением.
6. В карточке товара нужно добавить возможность увеличения картинки с его визуализацией и сделать так, чтобы она не деформировалась при загрузке.
7. На главной в меню слева (с выбором категории товаров) второй уровень открывается в верхней части списка. В итоге невозможно выбрать конкретную модель. Надо поправить.
8. Надо поправить поиск. перенести его в шапку, над ним разместить в правом верхнем углу номер телефона. Поиск надо научить искать не только по точным совпадениям.
От вас необходима информация срок/стоимость.
ВНИМАНИЕ: отдельно нужно рассчитать адаптацию сайта под мобильные устройства. То же самое - срок/стоимость.
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