Внести правки на сайт на MODX

Необходимо внести следующие изменения на сайт http://uniq-store.ru/:

1. Нужно сделать активными картинки в каталоге. Иначе говоря, сейчас карточка товара открывается только при клике на ссылку с названием позиции. Надо сделать так, чтобы картинки были тоже активны.

2. Необходимо убрать регистрацию при заказе и вообще механизм регистрации пользователей. Товар должен сразу добавляться в корзину. Затем происходит оформление заказа уже из корзины.

3. Сделать так, чтобы не ехала верстка в каталоге. Обратите внимание, что некоторые названия позиций не входят в одну строку, в результате элементы смещаются. Нужно решить этот вопрос, кнопки "добавить в корзину" должны быть выровнены на одном уровне.

4. Необходимо переделать страницу с услугами. Макет будет предоставлен. Сейчас там только список. Планируется, что услуги должны быть сделаны в виде название услуги-визуализация-кнопка оставить заявку.

5. Необходимо сделать полноценную страницу "Контакты", на которой будет информация и яндекс карта с местоположением.

6. В карточке товара нужно добавить возможность увеличения картинки с его визуализацией и сделать так, чтобы она не деформировалась при загрузке.

7. На главной в меню слева (с выбором категории товаров) второй уровень открывается в верхней части списка. В итоге невозможно выбрать конкретную модель. Надо поправить.

8. Надо поправить поиск. перенести его в шапку, над ним разместить в правом верхнем углу номер телефона. Поиск надо научить искать не только по точным совпадениям.

От вас необходима информация срок/стоимость.

ВНИМАНИЕ: отдельно нужно рассчитать адаптацию сайта под мобильные устройства. То же самое - срок/стоимость.