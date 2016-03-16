Добавить форму с выборкой по атрибутам в Opencart

В магазин на ocStore 1.5.5.1.2 нужно добавить на все страницы (выбор страниц для отображения в админке) вот такую форму выбора атрибутов (прикреплена).

После клика на "Подобрать" - показываются товары, соответствующие выбранным атрибутам.

Сам модуль фильтра по атрибутам установлен, то есть нужно только все аккуратно сверстать в соответствии с макетом и формировать url для кнопки, чтобы открывалась страница с выбранными товарами.

Нужно сделать быстро 1-2 дня.

Пишите ваш срок и стоимость.

Заявки без цен не рассматриваю.

Оплата по факту Вебмани.