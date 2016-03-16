Задача: скопировать, восстановить back-end и доработать (немного изменить номенклатуру комплектующих) калькулятор на JS. http://goo.gl/Tx4O7n JS-скрипт открыт: http://goo.gl/oPAfLt "back-end" - csv-файл, структуру можно вытащить из скрипта или сделать новую. Админка не ...
Добавить форму с выборкой по атрибутам в Opencart
В магазин на ocStore 1.5.5.1.2 нужно добавить на все страницы (выбор страниц для отображения в админке) вот такую форму выбора атрибутов (прикреплена).
После клика на "Подобрать" - показываются товары, соответствующие выбранным атрибутам.
Сам модуль фильтра по атрибутам установлен, то есть нужно только все аккуратно сверстать в соответствии с макетом и формировать url для кнопки, чтобы открывалась страница с выбранными товарами.
Нужно сделать быстро 1-2 дня.
Пишите ваш срок и стоимость.
Заявки без цен не рассматриваю.
Оплата по факту Вебмани.
Заявки фрилансеров
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