WordPress программист в хостинговую компанию

КОНТАКТНЫЙ EMAIL ОБНОВЛЁН. ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ОТПРАВЛЯЛИ РЕЗЮМЕ, ПРОДУБЛИРУЙТЕ ЕГО ПОЖАЛУЙСТА НА НОВЫЙ АДРЕС [email protected]

Добрый день!

Мы - хостинговая компания 2by2host. Находимся в США. Работаем уже почти 10 лет. Основные направления: хостинг и веб-разработка.

Есть крупные долгосрочные проекты, созданные с нуля, и есть постоянный поток средних и мелких проектов на WordPress.

В данный момент нуждаемся в программисте на полный день или на несколько часов в день.

Работа удалённая, в большей степени самостоятельная. Вы получаете задачу, выполняете её, указываете потраченное время в баг-трекере. Каждую неделю/потом 2 недели/потом месяц происходит оплата по вашему отчету о выполненных задачах и потраченному времени. Руководитель проектов на связи каждый день и отвечает на все ваши вопросы, возникающие по ходу работы.

График гибкий, всё обсуждается. Нужен выходной - нет проблем, если сообщаете об этом заранее.

По оплате. Для Украины сейчас пользуемся wayforpay.com и другими сервисами, принимающими карты. Для РФ - PayPal. Так же возможны прямые банковские переводы. Оплата происходит из США, поэтому WM и Яндекс не используем.

При полной занятости з/п $1000 в месяц, либо почасовая оплата.

Требования к вашим личным качествам описывать не будем, всё станет ясно из тестового задания. Требования к профессиональным навыкам такие: скачайте плагин Akismet для WordPress и посмотрите файл class.akismet.php. Это тот уровень качества кода (в т.ч. оформления), который нас интересует.

Чтобы предложить вашу кандидатуру, нужно сделать 2 шага:

1. Выполнить тестовое задание: https://docs.google.com/document/d/160Lr2hzg7JZFYlBbdOWX_DmBnPKAP17tiHXDYlpsF3w/edit?usp=sharing

2. Отправить результат задания и ваше резюме на email: [email protected]

Спасибо за внимание )