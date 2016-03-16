Задача: скопировать, восстановить back-end и доработать (немного изменить номенклатуру комплектующих) калькулятор на JS. http://goo.gl/Tx4O7n JS-скрипт открыт: http://goo.gl/oPAfLt "back-end" - csv-файл, структуру можно вытащить из скрипта или сделать новую. Админка не ...
WordPress программист в хостинговую компанию
КОНТАКТНЫЙ EMAIL ОБНОВЛЁН. ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ОТПРАВЛЯЛИ РЕЗЮМЕ, ПРОДУБЛИРУЙТЕ ЕГО ПОЖАЛУЙСТА НА НОВЫЙ АДРЕС [email protected]
Добрый день!
Мы - хостинговая компания 2by2host. Находимся в США. Работаем уже почти 10 лет. Основные направления: хостинг и веб-разработка.
Есть крупные долгосрочные проекты, созданные с нуля, и есть постоянный поток средних и мелких проектов на WordPress.
В данный момент нуждаемся в программисте на полный день или на несколько часов в день.
Работа удалённая, в большей степени самостоятельная. Вы получаете задачу, выполняете её, указываете потраченное время в баг-трекере. Каждую неделю/потом 2 недели/потом месяц происходит оплата по вашему отчету о выполненных задачах и потраченному времени. Руководитель проектов на связи каждый день и отвечает на все ваши вопросы, возникающие по ходу работы.
График гибкий, всё обсуждается. Нужен выходной - нет проблем, если сообщаете об этом заранее.
По оплате. Для Украины сейчас пользуемся wayforpay.com и другими сервисами, принимающими карты. Для РФ - PayPal. Так же возможны прямые банковские переводы. Оплата происходит из США, поэтому WM и Яндекс не используем.
При полной занятости з/п $1000 в месяц, либо почасовая оплата.
Требования к вашим личным качествам описывать не будем, всё станет ясно из тестового задания. Требования к профессиональным навыкам такие: скачайте плагин Akismet для WordPress и посмотрите файл class.akismet.php. Это тот уровень качества кода (в т.ч. оформления), который нас интересует.
Чтобы предложить вашу кандидатуру, нужно сделать 2 шага:
1. Выполнить тестовое задание: https://docs.google.com/document/d/160Lr2hzg7JZFYlBbdOWX_DmBnPKAP17tiHXDYlpsF3w/edit?usp=sharing
2. Отправить результат задания и ваше резюме на email: [email protected]
Спасибо за внимание )
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